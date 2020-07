De Cuarto raffigura Maradona, la sua opera andrà all'asta per beneficenza

Ultime calcio Napoli - Un’opera d’arte di Paolo De Cuarto che raffigura Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, sarà messa all’asta per beneficenza a favore del progetto «Non toccate i bambini». La mostra evento si svolgerà domani presso il Banco Preziosi Nazionale di Napoli alle 19,00. Arte, solidarietà e Maradona sono le parole chiave che sintetizzano l’iniziativa proiettando Napoli in una dimensione senza spazio e senza tempo. Il legame tra Napoli e il pibe de oro che durerà per sempre, attraversando le varie generazioni, grazie alla storia, ai ricordi indelebili, alla passione che la città nutre per fuoriclasse argentino. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

De Cuarto