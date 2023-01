Gianni De Biasi, allenatore dell'Azerbaijan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica:

"Era una partita difficile e il Napoli ha avuto un piglio meno deciso rispetto a quello dell’Inter. Gli azzurri non erano quelli che ci eravamo abituati a vedere prima della sosta, ma sono usciti lo stesso da San Siro a testa alta e sono convinto che abbiano tutte le carte in regola per cominciare subito un altro ciclo di vittorie".