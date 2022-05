Calcio Napoli - Sulle pagine di Tuttosport, il giornalista Tony Damascelli parla della finale Champions tra Real Madrid e Liverpool citando ancora una volta Carlo Ancelotti e la sua esperienza a Napoli.

Ecco cosa scrive Damascelli su Tuttosport:

"Dato per finito e sfinito a Napoli, ha mille voglie di smentire De Laurentiis e la sua orchestra, così come una parte della tifoseria che non va pazza per il gioco espresso dalla squadra"