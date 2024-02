Dalla Spagna: "Il Barcellona pensa anche a Kvaratskhelia per il calciomercato estivo"

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia nella lista di mercato del Barcellona? Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, il club blaugrana avrebbe messo il georgiano nel mirino.

Nella lista di mercato per l'attacco per l'estate 2024, c'è anche Kvicha Kvaratskhelia, che il Barça affronterà tra pochi giorni. Mundo Deportivo scrive: "Nonostante il contratto fino al 2027 può fare il grande salto. E' uno dei meno pagati della squadra ed il suo agente in passato ha svelato il sogno di giocare nel Real o nel Barça".