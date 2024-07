Dall'Inghilterra - Il Chelsea torna su Osimhen, non ha escluso l'acquisto: il Napoli ha ridotto il prezzo

Calciomercato Napoli - Attenzione alla mossa che può sbloccare il mercato in Europa per tantissime squadre. Perché è il Chelsea che ora torna su Victor Osimhen del Napoli e da lì può scattare una reazione a catena per l'attaccante nigeriano.

Calciomercato Napoli: Osimhen-Chelsea, le ultime dall'Inghilterra

A dare la notizia sono i colleghi inglesi dal The Telegraph, che parlano del forte interesse del Chelsea per Calafiori del Bologna e sarebbe pronta a partire un'asta, ma attenzione anche all'attacco. Perché secondo il tabloid inglese il Chelsea non ha escluso l'acquisto dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen, nonostante abbia inizialmente rinunciato al nigeriano per una richiesta di accordo a cifre elevate per il valore della clausola di 120 milioni imposta dal Napoli.

Adesso, secondo The Telegraph, pare che il Napoli abbia ridotto il prezzo iniziale a 100 milioni di euro dopo aver avuto difficoltà a trovare acquirenti e ora sono pronti a cedere Osimhen quest'estate, con la speranza che la riduzione del prezzo riporti i pretendenti al tavolo delle trattative.

Potrebbe essere proprio il Chelsea uno di questi club, visto che il club londinese ha fallito per i colpi che aveva tentato in attacco: Jhon Duran dell'Aston Villa e Samu Omorodion dell'Atletico Madrid. Per questo ora il Chelsea può tornare su Osimhen del Napoli per aumentare il livello in attacco dove ad oggi c'è Nicolas Jackson.