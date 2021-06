Dagli USA arriva Molnupiravir, la pillola contro il Covid19: è in fase 3 di sperimentazione

Ultimissime notizie. Una nuova pillola contro il Covid-19: è l'obiettivo del Governo degli Stati Uniti d'America, dove di recente sono stati stanziati 3,2 miliardi di dollari per finanziare la ricerca per questa nuova cura contro il coronavirus.

Secondo gli americani e secondo la Casa Bianca, il vaccino potrebbe non bastare a fermare i contagi da Coronavirus, per quattro motivi:

il vaccino non protegge le persone immunodepresse

le varianti diminuiscono l'efficacia dei vaccini

I Paesi poveri non hanno abbastanza dosi

Non tutti sono disposti a vaccinarsi

Pillola contro il Covid19

Per tutte queste ragioni, gli USA stanno sperimentando una pillola che - se la ricerca lo confermerà - è in grado di bloccare l'infezione nel corpo. Al momento ne è stata già prodotta una: si chiama Molnupiravir, prodotta da Merck-Msd e già arrivata alla Fase 3 di sperimentazione, l'ultima prima di essere approvata e immessa sul mercato. Gli USA ne hanno già acquistato 1,7 milioni di dosi in pillole.

Farmaco Covid19

La differenza tra questa pillola e le altre cure anti Covid sta nel fatto che basterà ingoiarla con un sorso d'acqua con i primi sintomi, senza doversi recare in ospedale. L'unico vero problema sta nel mercato: ci saranno abbastanza dosi per tutti? I Paesi ricchi e gli Stati Uniti in primis lasceranno la possibilità a tutti di acquistare le pillole? La logica del profitto che governa la produzione farmaceutica rischia di anteporre gli interessi delle case farmaceutiche a quelli della salute pubblica.