Da Verona: "Obiettivo 10° posto al Maradona, ecco quanto incasserebbe la squadra di Juric con tale posizione"

Napoli Calcio - Il Verona, tecnicamente, non verrà allo stadio Armando Maradona del tutto privo di obiettivi per l'ultimissima giornata di campionato. Piuttosto, come evidenzia il Corriere di Verona, la squadra di Ivan Juric cercherà di confermare il 10° posto che ha un valore non indifferente dal punto di vista economico.

Ecco quanto riporta il quotidiano: