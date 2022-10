Da Torino - Spalletti ha trasformato l'addio dei big in un punto di forza

Sulle colonne de La Stampa si analizza l'inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti:

"Sono stati sostituiti gli insostituibili e questo poteva diventare un problema, mentre Spalletti lo ha trasformato in un punto di forza, creando uno spogliatoio che ascolta e segue solo un capo senza se e senza ma. Aggiungiamo a tutto questo giovani emergenti come Raspadori e Kvaratskhelia ed ecco la miscela esplosiva. Credo in questo Napoli, che quest’anno potrebbe far saltare il banco, come credo che Luciano stavolta non avrà momenti di pausa…"