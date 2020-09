Da Torino - Izzo-Napoli, l'agente ha incontrato Giuntoli: c'è il gradimento totale del difensore

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il granata che ha perso momentaneamente la Nazionale vorrebbe una squadra che disputi le coppe europee e anche per questo alcuni mesi fa ha cambiato procuratore affidandosi a Raiola. L’agente in questi giorni ha incontrato diverse società che stanno seguendo Izzo. L’ultima è stata il Napoli, la squadra preferita dal difensore che così tornerebbe a casa. Ma - come ha ricordato il presidente granata - quello di De Laurentiis non è l’unico club interessato al giocatore che nell’ultima stagione granata ha deluso le aspettative rispetto alla prima in cui aveva fatto benissimo. Tra mercoledì e giovedì ci sarà un incontro (a Milano) tra Raiola e Vagnati. Il potente agente riferirà al ds le proposte che ha in mano. E assieme le valuteranno".