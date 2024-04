Da Torino - Giuntoli vuole Micheli e Mantovani, scambio di uomini mercato Napoli-Juventus?

Ultime notizie SSC Napoli - Juventus e Napoli si scambieranno gli uomini mercato? Con Giovanni Manna a Napoli, a Torino potrebbero andare sia Maurizio Micheli che Leonardo Mantovani su espressa richiesta di Cristiano Giuntoli. Lo scrive la Stampa.

Giovanni Manna diventerà il direttore sportivo azzurro, mentre Giuseppe Pompilio traslocherà a Torino come vice di Cristiano Giuntoli. Scrive il quotidiano di Torino:

“Mancano gli annunci, ma le valigie sono pronte. Il responsabile dell’area tecnica bianconera completerà lo staff con altri uomini di fiducia – in prima fila Maurizio Micheli, anche lui al Napoli, Leonardo Mantovani, altro scout azzurro, e Stefano Stefanelli, ora al Pisa -, dopo l’addio dei collaboratori “ereditati”: Matteo Tognozzi è già andato via, destinazione Granada, e Federico Cherubini, che piace al Parma, non rinnoverà in ogni caso il contratto”