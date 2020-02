Da Torino - Edera rinasce con Longo, potrebbe partire dal 1' anche contro il Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Dimenticare la notte contro il Barcellona per concentrarsi alla sfida con il Torino sabato sera al San Paolo. E' ciò che deve fare il Napoli per continuare a sperare una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere di Torino.

D’altronde parlano i fatti. Appena ce n’è stato bisogno, Longo non ha avuto alcun dubbio a gettarlo nella mischia, anche in una partita delicata come quella di San Siro contro il Milan, anche dal primo minuto: Simone Verdi assente causa influenza, Simone Zaza ancora lontano dai novanta minuti, a completare il tridente insieme ad Alejandro Berenguer e Andrea Belotti c’era proprio lui, Edera. Un’oretta a tutta, sacrificandosi pure in fase di non possesso, uscendo stremato solo quando non aveva più energie. E solo dopo aver superato l’esame di maturità. Infatti, se non fosse stata rinviata la partita a causa dei provvedimenti straordinari di contenimento del coronavirus, domenica scorsa contro il Parma sarebbe probabilmente toccato di nuovo a lui. Nonostante Verdi fosse ormai recuperato e pure Zaza avesse abbastanza gamba per partire dal primo minuto al fianco di Belotti. Era in ballottaggio. Un appuntamento con la maglia da titolare forse appena rimandato, per scegliere la formazione anti-Napoli restano ancora due giorni a disposizione di Longo. Che nel frattempo ha avuto le conferme che si aspettava, sa di poter contare su Edera a occhi chiusi in questo delicato finale di stagione che il suo Toro dovrà affrontare.