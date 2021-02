Da Torino - Chiellini fa cifra tonda: con il Napoli tocca quota 400 presenze in A

Ultime Calcio - Guardando la carriera di Giorgio Chiellini, c’è da dare i numeri. Il prossimo, in particolare, è bello tondo: 400. Come le presenze in serie A che avrà collezionato nel caso in cui questa sera dovesse scendere in campo contro il Napoli, cosa che accadrà salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto. Dopo quasi un anno e mezzo fermo ai box o quasi, Chiellini è capitano-giocatore, prima scelta in difesa anche più di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, oltre che del turco Merih Demiral, relegato al ruolo di alternativa nella Juve quando sarebbe titolare forse in qualsiasi altra squadra. A Napoli saranno quindi 400 le partite disputate in A, entrato nella top 70 dei giocatori con più presenze in assoluto. Lo riporta Il Corriere di Torino.

Chiellini