Da Salerno - Non solo Diego Costa, nel mirino di Sabatini anche due ex Napoli

Serie A - Come si legge su Cronache di Salerno, Sabatini sta accelerando per portare qualche acquisto prima della gara con il Napoli:

"Sabatini sta lavorando ad un affare che, se portato in porto, avrebbe del clamoroso. Il ds granata ha infatti avanzato una proposta per Diego Costa, attaccante spagnolo (ma nato in Brasile) ex di Atletico Madrid e Chelsea. Non tramonta l’idea di riportare in Italia Eder, che come Diego Costa ha chiuso la sua avventura in Brasile svincolandosi dal?San Paolo. Per quanto riguarda gli altri reparti, tra i pali dovrebbe esserci a breve l’annuncio dell’ingaggio di?Luigi Sepe dal Parma, mentre Fazio, Caceres e Maksimovic sono gli elementi in predicato di rinforzare la cerniera centrale. A centrocampo, sfumato Baselli finito al Cagliari, Sabatini insiste per Diawara della Roma".