Da Roma - Sfida cruciale contro il Napoli: tre rientri importanti nell'undici titolare di Fonseca

Napoli - L'edizione romana di Repubblica scrive. "La gara sarà cruciale per il prosieguo della stagione, che vede la squadra di Fonseca lottare per un posto nella prossima Champions League. Il tempo per preparare la gara è stato molto poco, visto che la Roma è tornata nella Capitale solo ieri, ma il tecnico portoghese cercherà di mettere in campo la migliore formazione possibile per invertire il trend contro le grandi. Per questo dal primo minuto in attacco pronti a partire Dzeko, Pellegrini e El Shaarawy".