Da Roma - Hysaj firmerà un contratto fino al 2026 con la Lazio

Calciomercato - L'edizione romana di Repubblica scrive: "Il lavoro da fare è tanto, ne è consapevole l’ex allenatore della Juventus, che spera di cominciare la preparazione con almeno due nuovi innesti, oltre a Kamenovic, terzino sinistro classe 2000. Il primo è un suo fedelissimo, il 27enne Hysaj, in scadenza il 30 giugno con il Napoli. La trattativa nelle ultime ore ha subito un’accelerata, quella decisiva per rompere gli indugi e la concorrenza timida del Milan. In settimana l’incontro per la chiusura: Hysaj, terzino destro e sinistro, firmerà fino al 2026".