Da Roma - Giallorossi su Sarri e Juric, senza Champions niente rinnovo per Fonseca

Ultime Serie A - Sono ore di riflessione, in casa Roma. La Champions League farebbe scattare la clausola per il rinnovo automatico di Paulo Fonseca. In caso di divorzio, i Friedkin vogliono farsi trovare pronti e si stanno guardando intorno. Ne parla l'edizione odierna del Corriere di Roma.

Sarri nel mirino della Roma?

