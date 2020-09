Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Leggo scrive su Milik: "Il polacco ha osservato da spettatore l’accordo tra Napoli e Roma, arrivato nella serata di lunedì, per il suo passaggio in giallorosso: 20 milioni più 5 di bonus. Ieri Friedkin e Fienga hanno parlato con l’attaccante che sognava la Juve e si è preso un giorno per accettare un quinquennale da 5 milioni. In caso di ok definitivo si sbloccherà entro il weekend anche il passaggio di Dzeko alla Juventus".