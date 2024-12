Da Roma: ecco la probabile formazione della Lazio contro il Napoli

Ultime notizie. Domani si gioca Napoli-Lazio allo stadio Maradona, partita di Serie A dopo il KO degli azzurri in Coppa Italia. L'edizione romana del quotidiano La Repubblica oggi anticipa la probabile formazione della Lazio, con l'allenatore Baroni che ha fatto della forza del gruppo la sua arma in più.

Domenica a Napoli dovrebbe giocare ancora titolare Noslin, che in Coppa Italia ha segnato una tripletta. Sulla trequarti spazio a Pedro favorito nel ballottaggio e nello stesso reparto tornerà a disposizione anche Dia. La Lazio però recupera anche Nuno Tavares e Castrovilli, ma a Napoli giocherà Pellegrini sulla sinistra. Contro il Napoli mancheranno Vecino e Rovella. In mediana giocherà Dele-Bashiru in coppia con Guendouzi. In caso di necessità, Baroni potrebbe poi adattare Patric in quel ruolo, a partita in corso.