Da lunedì in Italia mascherine non obbligatorie all'aperto: ecco cosa farà De Luca in Campania

Ultimissime notizie. Oggi Il Mattino di Napoli in edicola riferisce: entro sabato Vincenzo De Luca si pronuncerà sull’obbligo delle mascherine in Campania. La sensazione è che non ci sarà una vera e propria ordinanza restringente. Si sa che il Ministero della Salute ha già fatto sapere che l'obbligo di mascherina all'aria aperta sarà abolito, tranne in caso di assembramenti, e che De Luca sembrava contrario a questa ipotesi.

Obbligo mascherina Campania

Il Mattino riferisce: "Ci sarà un documento, non è chiaro se un’ordinanza, un avviso o un richiamo all’osservanza delle disposizioni. Ma non dovrebbe esserci un provvedimento molto più restrittivo rispetto a quello emesso martedì sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza". De Luca vuole evitare che la movida napoletana - senza l'annesso obbligo di mascherina - si trasformi in un focolaio di nuovi contagi, ma il rischio sarebbe scongiurato dall'obbligo comunque previsto in caso di assembramenti, anche all'aria aperta.

Intanto in Campania si diffonde la nuova variante Delta, di origine indiana, con la scoperta di 44 casi a Torre del Greco, di cui 32 ancora positivi. Nessuno di loro comunque è in gravi condizioni. Il Comune di Napoli, invece, si sta impegnando affinché le ASL della Campania offrano i vaccini anche ai senzatetto della città.