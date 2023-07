Da Genova - Zanoli sarà rossoblu: si aspetta che il Napoli chiuda per il sostituto

Napoli - Ultime notizie sul calciomercato del Napoli e il possibile trasferimento di Alessandro Zanoli che lascerebbe in prestito il club azzurro per approdare al Genoa e giocare ancora in Serie A. Secondo il quotidiano genovese Il Secolo XIX l'esterno arriverà in Liguria non appena il Napoli chiuderà per un sostituto. Piace Faraoni.