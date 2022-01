Da Genova - Servirà un'impresa da supereroi per tornare con un risultato utile da Napoli

Napoli calcio - L'edizione genovese di Repubblica scrive su Napoli-Samp:

"Una domenica da Supereroi. Questo insegue la Sampdoria a Napoli. Servirà un’impresa di quelle da raccontare ai nipotini per tornare con un risultato utile dal “ Diego Armando Maradona”, uno stadio di norma poco generoso. Nel terzo millennio non sono mai arrivati i tre punti, unico caso in serie A. Per trovare un blitz bisogna, infatti, tornare al 19 aprile 1998, trentesima giornata. I campani occupavano l’ultimo posto in classifica ed erano già retrocessi, a quota dodici, ed i blucerchiati, noni a quaranta, non ebbero particolari problemi ad imporsi con una doppietta del francese Pierre Laigle, grazie a due imperdonabili leggerezze del portiere Taglialatela".