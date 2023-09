Da Genova - Le scelte di Gilardino per provare a fermare il Napoli

Ultime notizie Serie A - Alberto Gilardino prepara la squadra per fermare i cmapioni d'Italia, questa sera in Genoa-Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica Genova:

"Il Genoa scenderà in campo con la terza maglia, quella dedicata alla festa per i 130 anni e che non potrà contare ancora su Messias e Vogliacco. «Messias nei prossimi giorni dovrebbe accelerare il percorso per farlo rientrare in gruppo e mi auguro che possa raggiungere a breve i compagni. Vogliacco sta continuando il suo percorso e mi auguro nel giro di dieci giorni di averlo a disposizione».

La buona notizia però è che tutti i nazionali sono rientrati in ottime condizioni e persino Vasquez, due gare da titolare e un viaggio intercontinentale, sta benissimo, anzi. «Vasquez è una macchina da guerra. Martin e Haps stanno comunque lavorando molto bene. A sinistra ho queste alternative e le valutazioni le farò all’ultimo, sapendo che Johan è un giocatore che ha fame e che avrebbe giocato anche appena rientrato».

Pochi dubbi ma tanta scelta sia in mediana che in difesa dunque, con Retegui punto fermo in avanti. «Mateo è motivato, ha voglia, è determinato a poter supportare l’attacco del Genoa. È questa la cosa importante. Ci affidiamo a lui, alle sue qualità tecniche e fisichee ci affidiamo anche a tutti gli altri ragazzi per poterlo supportare nel modo giusto. Il lavoro di squadra, corale, può esaltare il singolo giocatore. E diventa fondamentale»".