Per invertire il trend negativo delle ultime settimane, Eusebio Di Francesco pensa ad una piccola rivoluzione in seno alla Sampdoria: Thorsby, Depaoli, Augello, il neoarrivato Rigoni e Bonazzoli, questi i giocatori con cui il tecnico ex Roma potrebbe mischiare le carte già per la sfida al Napoli. Queste le ultime novità riportate dal Secolo XIX.