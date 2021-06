Da Firenze - Gattuso-Fiorentina, baci e abbracci e poi l'addio: c'era stato anche un confronto con Ribery

Ultime calcio - Il giorno dopo il ribaltone in casa Fiorentina, arriva l’ufficialità di un divorzio che porta con sé i retroscena di un amore stroncato sul nascere. «ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra viola verso i risultati che la Fiorentina e la città di Firenze meritano».

Come riporta La Repubblica Firenze: