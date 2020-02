La Nuova Sardegna - Il Napoli nel palleggio è stato impeccabile, a tratti asfissiante! Mertens trova un jolly delizioso

Ultime Calcio Napoli - Sotto un treno. Il Cagliari cede il passo anche al Napoli, perde e scivola al decimo posto (potrebbe diventare addirittura l' undicesimo se il Milan dovesse pareggiare o vincere oggi contro il Torino) e apre ufficialmente la crisi, come racconta La Nuova Sardegna:

“La rabbia e l'orgoglio non bastano per tenere testa a un avversario superiore dal punto di vista qualitativo, spietato e più agguerrito di quanto possa far credere la sua classifica. Una magia del solito Mertens piega e spezza le gambe ai rossoblù, fragili, incapaci di reagire e duramente contestati dai tifosi a fine gara. Il Napoli ha da subito il match in mano, nel palleggio è impeccabile, a tratti asfissiante. Arriva così con frequenza nell'area rossoblù ma non punge. In avvio di ripresa il Napoli accelera, Gattuso ingrana addirittura la quarta (punta) inserendo Insigne per Demme. E al 20' Mertens trova il jolly con un delizioso tiro a giro in faccia a Walukiewicz. Che botta!”