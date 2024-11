Da Buongiorno-Olivera a Meret-Di Lorenzo: tutti i meriti della difesa del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli parla della difesa blindata da Conte:

"Merito non solo del sistema di gioco, perché a rendere ermetica la cerniera difensiva ci hanno pensato anche i singoli. Di Lorenzo è tornato il leader difensivo sul quale aveva incentrato il proprio gioco il Napoli di Spalletti, mentre Rrahmani ha ritrovato la fiducia che sembrava smarrita, alternando uscite palla al piede a chiusure tempestive. Prezioso anche il contributo di Olivera, che con la sua fisicità è fondamentale anche per aiutare sulle palle alte e sulle palle da fermo. E poi il volto nuovo, ovvero Buongiorno, fortemente voluto da Conte e subito diventato elemento chiave nel sistema difensivo del Napoli. Il centrale della Nazionale ha impiegato pochissimo a entrare negli schemi azzurri ed è già il punto di riferimento della squadra per quel che riguarda la fase difensiva. Lo stesso Rrahmani ha beneficiato del suo arrivo e insieme formano una coppia perfetta per garantire solidità e serenità a Meret (ma pure a Caprile, che lo ha sostituito senza mai andare in sofferenza). A proposito del portiere: Meret - che spesso è finito sul banco degli imputati per qualche disattenzione - ha trovato continuità e serenità, qualità fondamentali per chi rappresenta l'ultimo baluardo a difesa della porta".