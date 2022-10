Da Bologna - Tre problemi da risolvere per Thiago Motta: a Napoli cambia modulo?

La partita con la Sampdoria se non altro ha portato in dote a Thiago Motta il primo gol e il primo punto del suo Bologna, ma il piatto continua a piangere. Per risalire la china devono cambiare anche alcuni numeri che continuano ad essere problematici: si parte dal coinvolgimento di Arnautovic, che ha propiziato il gol rossoblù con una giocata da campione, ma resta poco servito.

Thiago Motta deve risollevare il proprio Bologna

Come riporta il Corriere della Sera, edizione Bologna:

"Il tema delle rimonte subite — 11 punti persi da situazione di vantaggio — ne evidenzia un altro, molto chiaro, a cui porre rimedio: nei secondi tempi il Bologna cala tanto, sul piano fisico e mentale, anche perché raramente chi entra dalla panchina incide in positivo. I rossoblù hanno subito 10 gol dei 14 incassati in totale nei secondi tempi: nessuno in serie A ha fatto peggio, Inter e Verona a quota 10 sono alla pari dei rossoblù. Solo in settimana si capirà se si andrà avanti con il 4-2-3-1. La scelta di Dominguez sulla trequarti ha portato più equilibrio, così come il ruolo spurio di Aebischer: il 4-3-3 e il 4-3-1-2 restano alternative valide".

