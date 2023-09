Da Bologna - Posch torna titolare, ballottaggio in attacco

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, Thiago Motta potrebbe cambiare qualcosa nell'undici anti Napoli:

"Ai ballottaggi sulle ali ci si dovrà abituare per tutta la stagione. La rosa, per volontà del tecnico italo-brasiliano, è stata costruita per favorire una sana concorrenza interna. E nel ruolo degli esterni d'attacco è dove c'è più fermento. Ndoye e Karlsson sono leggermente favoriti su Orsolini. Certo, qualcosa potrebbe cambiare, perché nella partitella a ranghi e campo ridotto Orso e Karlsson hanno giocato nella stessa squadra. Una novità, rispetto alla trasferta di Verona, è da attendere nel quartetto difensivo. A destra, infatti, è pronto a tornare Stefan Posch".