Notizie Calcio Napoli - “Un messaggio chiaro a Mazzarri”, scrive così il Corriere di Bergamo in riferimento a quello che Gian Piero Gasperini ha lanciato all’avversario in queste ore. Ovvero su Teun Koopmeiners, niente pretattica, anzi lo ha fatto sapere in anticipo al collega che l’olandese che si è ripreso in tempi record dall’acciacco rimediato in nazionale. Quasi come un monito. Nel frattempo la Curva Nord - si legge - sarà sold-out con l’obiettivo di spegnere gli entusiasmi partenopei.