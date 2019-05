Oltre al mercato in entrata, il Napoli lavora per piazzare gli esuberi. Amato Ciciretti, Roberto Insigne ed il giovane Gianluca Gaetano hanno la priorità sugli altri: i tre calciatori della SSC potrebbero arrivare alla società satellite del Bari, in Serie C. A riportare la notizia l'edizione odierna di Repubblica-Bari.