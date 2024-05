Da Bari - Finisce l'era Polito: De Laurentiis punta Angelozzi

Notizie Calcio - Come si legge sulle pagine dell'edizione barese del Corriere del Mezzogiorno, in casa bari potrebbe arrivare Angelozzi al posto di Polito:

"Come detto dallo stesso Polito nella conferenza stampa post andata dei play out, ci sarà sicuramente un incontro con la proprietà per decidere il da farsi. Ma che il cerchio della sua esperienza in Puglia possa chiudersi sembra lo scenario più plausibile. Ed è proprio all’esterno di questo cerchio che prende forma la figura del super dirigente Angelozzi. Una vecchia conoscenza della città, protagonista della meravigliosa stagione fallimentare, amatissimo dai tifosi e dalla piazza, al punto che potrebbe essere lui l’uomo giusto per ricreare l’empatia e l’atmosfera dei tempi migliori".