Da Bari - Fallimento dei De Laurentiis, ADL ha speso (male) 20 milioni: ecco chi saranno nuovo allenatore e DS

Ultimissime notizie Bari - Secondo flop del Bari dopo la seconda stagione: è arrivata l'eliminazione contro la Feralpisalò. Adesso è davvero un fallimento, visto che l'anno scorso c'era l'attenuante del primo anno. E anche in quell'occasione il presidente Luigi De Laurentiis optò per una rivoluzione: via Vivarini e Scala, dentro Auteri e Romairone. Ben 11 i volti nuovi in rosa.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport edizione Bari analizza la situazione del club dei De Laurentiis:

Sono stati circa 20 i milioni spesi dai De Laurentiis per la causa biancorossa. Non pochi, considerando la terza serie e soprattutto le ristrettezze imposte dalla pandemia. Non si può certo imputare, quindi, alla società biancorossa di non essersi rimboccata le maniche per centrare l’obiettivo. Semplicemente l’ha fatto in modo confuso. Il tourbillon di allenatori è un altro dato incontrovertibile del Bari degli ultimi due tornei. Quattro in due stagioni: Cornacchini, Vivarini, Auteri (due volte) e Carrera.

E ora che succede? Succede che nei primi giorni della prossima settimana si dovrebbe chiudere il cerchio del direttore sportivo. Poi si sceglierà l’allenatore. Sotto il primo fronte spiccano le opzioni Giannitti (ma non sarà facile convincerlo a lasciare Perugia), Trinchera (che bene ha fatto a Cosenza) e Polito (dirigente dell’Ascoli). Decisamente meno praticabile la pista che porterebbe ad Angelozzi e Faggiano. E si farebbe bene a non escludere del tutto il ritorno di Perinetti. Sul fronte panchina, occorrerà appunto aspettare qualche giorno in più. Circola con insistenza il nome di Toscano, che conosce la C piuttosto bene e di recente l’ha pure vinta. Ma tempo al tempo. Oggi è ancora solo il tempo dell’imprecazione".