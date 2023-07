D'Amico: "Giuntoli? Prende aerei di nascosto per visionare calciatori. L'ho sentito di recente: ecco cosa gli ho detto"

Calcio Napoli - Andrea D'Amico ha rilasciato una intervista a Tuttosport in cui ha parlato di Giuntoli alla Juventus:

La riportiamo in Italia: la grande novità è Giuntoli alla Juventus.

«L’ho sentito di recente, gli ho fatto i complimenti. Lo conosco da quando era nei Dilettanti, al Carpi in Serie C, in B. Merita tutti i traguardi che ha raggiunto e credo che farà un ottimo lavoro anche alla Juventus. È un gran lavoratore, uno che anche durante il campionato prendeva aerei senza dire niente a nessuno, andava a vedere giocatori. Proprio perché vuole vendere a buon prezzo e vuole essere sicuro di avere buone soluzioni per rimpiazzare i giocatori in uscita, vuole puntare su qualcuno che conosce già bene e che ha studiato a lungo.

Penso che alla Juve farà operazioni importanti. D’altra parte bisogna ripartire dal progetto. La Juve ha vinto 9 scudetti di fila, è andata vicina a vincere anche la Champions. Ora con Giuntoli vuole ripartire, pur tenendo presente anche la sostenibilità. La qualità di Giuntoli? La “normalità”: e qui la parola assume un connotato speciale, perché la differenza la fa chi lavora e si applica, senza fare il fenomeno...».