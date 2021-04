CTS, Locatelli: "Pubblico negli stadi per Euro 2020? E’ auspicabile che la Uefa ci lasci più tempo"

Napoli - Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La Stampa": "Europei di calcio con pubblico? Questo non lo decidiamo noi del Cts, che diamo solo un parere tecnico. C’è massima disponibilità a valutare la fattibilità della presenza del pubblico, con tutto quello che comporta in termini di trasporti e spostamenti dei tifosi. Ma è auspicabile che l’Uefa ci lasci più tempo, perché questa valutazione possa essere fatta più a ridosso dell’evento. In ogni caso, se riaprirà lo stadio vorrà dire che avremo raggiunto una circolazione virale limitata e un numero di morti contenuto e, quindi, avremo nel frattempo fatto ripartire anche altri aspetti della vita sociale"