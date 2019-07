Cronache di Napoli - I veterani chiedono un bomber ad Ancelotti e De Laurentiis: Milik non avrebbe convinto al 100%

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’ad Andrea Chiavelli e il diesse Cristiano Giuntoli ragionano su quale profilo d’attaccante inseguire per far rispettare i parametri del club e le richieste del tecnicoAncelotti. Lo afferma l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“I calciatori hanno fatto una richiesta al trainer e alla dirigenza. Pur stimando Milik, i veterani hanno fatto presente all’allenatore e a De Laurentiis, soprattutto, la necessità di poter contare su un centravanti di spessore per avere più chance di lottare per lo scudetto. Milik è apprezzato e benvoluto dai compagni, ma pare non abbia convinto al 100 per cento. L’arrivo di una punta non dovrebbe coincidere per forza con la cessione dell’ex Ajax. Anche se pare che Milik possa chiedere di andare via in presenza di un competitor a cui sarebbe complicato contendere il posto da titolare”