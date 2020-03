Cronache di Napoli - Coronavirus, Gattuso vara allenamenti innovativi: video-condivisi via Skype per restare in forma

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive sugli allenamenti 'alternativi' del Napoli in questo periodo: "Già nei giorni scorsi Gattuso aveva consegnato ai suoi tabelle personalizzate di lavoro da seguire a casa per tenersi in forma. Un programma stilato con il suo staff e che sarà supervisionato dal suo vice Gigi Riccio, dal preparatore Bruno Dominici oltre che dallo staff medico guidato dal dottor Canonico. Allenamenti video -condivisi attraverso Skype e che prevedono un 'menù' a base di ginnastica, manubrio, pesi, cyclette e tapis roulant, la base per mantenere la condizione atletica. Al tempo stesso, però, la condivisione video degli allenamenti serve anche per mantenere alta la concentrazione dei calciatori. Dal punto di vista psicologico stare sul pezzo quando non hai una partita da giocare e non vivi il campo quotidiniamente, è praticamente impossibile. La motivazione è fondamentale anche per riuscire a mantenere la forma fisica. A casa, seguendo determinate indicazioni, si può fare"