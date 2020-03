Cronache di Napoli - Allenamenti a Castel Volturno, il ritorno non avverrà prima del 3-4 aprile

Notizie - L'ufficialità è arrivata ieri sera con una nota di poche righe: il Napoli non riprenderà a Castel Volturno l'attività sportiva che "è sospesa fino a data da destinarsi" e "la data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all' evoluzione dell' emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19". Ne parla Cronache di Napoli:

"La squadra continuerà a lavorare da casa, anche con le attrezzature che il club ha fornito agli azzurri. Ragionevolmente il ritorno a Castel Volturno non avverrà prima del 3-4 aprile, nelle date cioè indicate dalla Lega e concordate con Assocalciatori e Figc. Il ritorno sarà comunque soft: test fisici a piccoli gruppi, controlli medici e del tono muscolare"