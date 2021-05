Cristiano Ronaldo separato in casa Juventus, Gazzetta: ormai praticamente abbandonato dai compagni, sorpresi e delusi nel vederlo comprare una Ferrari

Napoli - La foto postata dal portoghese prima della partenza racconta bene la sua situazione attuale: doppio pollice verso l’alto e motto molto bianconero ma nessun compagno intorno. Cristiano Ronaldo è sempre stato un animale molto solitario, come racconta la Gazzetta.

"Pochi amici in squadra e poca voglia di socializzare, ma adesso anche le scarne chiacchiere pre e post allenamento con i giocatori con cui ha un rapporto più stretto si sono ridotte al minimo sindacale. Ciò che è successo il giorno dopo la sconfitta con il Milan ha aumentato la distanza tra lui e il resto del gruppo: i giocatori sono rimasti sorpresi e delusi nel vedere le foto di Cristiano a Maranello con Agnelli ed Elkann. S’aspettavano di trovarlo al campo per il solito lavoro di scarico post partita, invece CR7 ha usufruito di un giorno di riposo straordinario per mantenere fede a un impegno già programmato: andare a comprare una Ferrari. Supportato dal club ma ormai praticamente abbandonato dai compagni, che con il passare del tempo hanno cominciato a digerire sempre più a fatica le libertà che gli vengono concesse"