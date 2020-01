Cristiano Ronaldo può superare Messi contro il Napoli stasera: un record è alla sua portata

Notizie Napoli calcio. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, saranno forse i 27 punti di differenza tra le due grandi antagoniste degli scorsi anni, ma l’atmosfera attorno a questo Napoli-Juve sembra fin troppo rarefatta. Maurizio Sarri, illanguidito dal ritorno nello stadio dove a 56 anni ha dato la svolta alla sua carriera, esclude di tornare un giorno sulla panchina dove è diventato il Comandante: «Dopo questa esperienza potrei anche smettere, dovrò vedere quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene. Se mi aspetto fischi? Li considererei una manifestazione d’affetto. Ero lì quando la Juventus ha pagato la clausola di Higuain e posso dire che i fischi a Gonzalo erano ingiusti».

Ronaldo al San Paolo a caccia di record

A tenere alta la concentrazione ci pensa comunque questo Ronaldo da record, che punta a segnare per l’ottava partita di fila: sarebbe la quarta volta che ci riesce in un campionato, mentre Messi lo ha fatto «solo» tre volte. Dettagli, che però a volte fanno la differenza. Soprattutto contro un avversario che ha rialzato la testa qualificandosi a sua volta per la semifinale di Coppa Italia.