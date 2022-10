Cremonese-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: fuori Anguissa, quattro novità per Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Cremonese-Napoli. Luciano Spalletti sembra orientato a fare qualche rotazioni in più del solito. A metà settimana c'è Napoli-Ajax che potrebbe valere la matematica qualificazione agli ottavi di Champions ed il tecnico sta valutando ogni minimo dettaglio.

Probabili formazioni Cremonese-Napoli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport sono un bel po' i cambi che ha in mente Spalletti. In difesa ci sarà Ostigard al fianco di Kim. Sulla sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo dovrebbe restare fuori Anguissa. Al suo posto giocherà Elmas. C'è poi il ballottaggio Lobotka-Ndombele con il primo ancora favorito. Nel tridente offensivo spazio a Simeone, Politano e Kvara.