Cremonese-Napoli, ecco le novità di Spalletti. E attenzione al meteo in Lombardia

Napoli Calcio - Inevitabili novità di formazione per Luciano Spalletti in vista di Cremonese-Napoli ma anche conferme importanti. Come quella di Raspadori al centro dell’attacco favorito su Simeone, oppure il rientro di Politano sulla destra e le possibili chance per Ostigard ed Elmas tra difesa e centrocampo al posto di Rrahmani e Anguissa e la conferma di Olivera sulla fascia sinistra. Grosso punto interrogativo, invece, su Kvara e Zielinski: hanno recuperato ma resta il dubbio sul loro impiego dal primo minuto. Attenzione al meteo come riporta La Repubblica: sono previsti pioggia e freddo.