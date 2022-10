Il Giornale, clamoroso Damascelli: "Certe agevolazioni arbitrali confermano la crescita del Napoli"

Notizie Napoli calcio. Altro successo per la squadra di Spalletti che batte 4-1 la Cremonese e vola in vetta alla classifica, prendendosi il primato solitario.

Nella sua consueta analisisulle pagine de Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli ha commentato il successo del Napoli di mister Spalletti, con alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere:

"Il primato solitario del Napoli ha una logica che di solito non entra nei discorsi del football. I meriti sono evidenti, la qualità del gioco, i risultati generosi e certe agevolazioni arbitrali vanno a confermare la crescita della squadra anche in una trasferta che non è stata così facile come quella di Cremona".