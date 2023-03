"Credetemi, non faccio nulla: la squadra è a posto così" la bugia di Giuntoli che ha fatto la fortuna del Napoli

Calciomercato Napoli - Il ruolo del diesse impone anche di dire bugie. fa parte del calcio anche perchè giocare sempre a carte scoperte con il pubblico è un'arma a doppio taglio. Una valutazione di un calciatore, ritenuto obiettivo primario, può infatti aumentare o suscitare interessi di altri club. Ragion per cui la bugia resta il mezzo più utilizzato da tanti direttori sportivi. A questo andazzo non sfugge Cristiano Giuntoli che questa estate aveva dato la sensazione a tutti, bluffando in modo pauroso, di essere in confusione dopo la rivoluzione in uscita.

La bugia di Giuntoli

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta un virgolettato che il direttore sportivo del napoli rilasciò quando era in atto la rivoluzione estiva con una piazza che esplose nei confronti della dirigenza per non aver mantenuto i pezzi pregiati: