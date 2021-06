Covid19 in Campania, tutti i dati Comune per Comune: picco a Mugnano di Napoli

Ultimissime notizie. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno un'interessante grafico che descrive nel dettaglio i dati sui contagi nella Regione Campania, comune per comune. Il dato più importante riguarda il lieve rialzo dei contagi, con 139 nuovi positivi in Campania di cui 3 casi della nuova variante Delta.

Campania, incidenza settimanale dei contagi nei Comuni al di sopra i 30mila abitanti

Sono ben 19 le città al di sopra dei 30 mila abitanti che registrano una incidenza settimanale del contagio superiore alla media regionale (15,77 su 100 mila abitanti), sebbene soltanto Mugnano di Napoli (60,34) presenti una percentuale di positivi del 4,66. Con questi dati - secondo riferito dall’Unità di crisi - sarebbe teoricamente fuori dalla zona bianca, in quanto al di sopra di 50. L’area di Napoli nord, quella vesuviana e l’agro nocerino-sarnese restano particolarmente in sofferenza, tanto che dopo Mugnano seguono Torre del Greco, Casalnuovo, Melito, Ercolano, Sarno, poi Eboli, quindi Benevento, ed ancora Afragola. Ma anche Nocera Inferiore, Villaricca, Marano, Casoria, Napoli, Acerra, Portici, Torre Annunziata, Scafati e Giugliano in Campania.

Coronavirus Campania

Meglio del tasso medio regionale fanno i Comuni casertani, ed ancora Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Pomigliano d’Arco e Nola. La migliore condizione è di Avellino, con un indice settimanale del 3,75 e di contagio di 0,33.