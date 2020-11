Coronavirus Campania, indice Rt in netta discesa: i nuovi dati

Covid oggi Campania - Arrivano le prime buone indicazioni sul fronte Covid-19. Secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, si registra una forte discesa dell'incide Rt per quanto riguarda il nostro territorio regionale. Primi segnali incoraggianti anche la strada è ancora molto lunga:

Indice di infettività Rt in netta discesa, (da 1,62 a 1,1) e contagi in calo, che appiattiscono un po' la curva dei nuovi positivi che tuttavia continua a crescere sebbene più lentamente mentre gli altri 19 (su 21) indicatori di intensità, che misurano la febbre del Coronavirus in Campania, restano critici e ancora segnati in rosso nel monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute diffuso ieri e nel confronto tra la settimana dal 2 all'8 novembre (che ha dato luogo al lockdown) e quella dal 9 al 15.