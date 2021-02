Covid Napoli, CorrSera: blitz Asl 1, caccia a mutazioni sugli azzurri positivi dopo Osimhen

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera dedica ampio spazio alla vicenda Osimhen, centravanti del Napol, al centro di un giallo-Covid. Il giocatore sta bene e si è ripreso perfettamente dall’infezione che aveva contratto il primo gennaio scorso, di ritorno da un viaggio in Nigeria e stasera è pronto a scendere in campo nella partita di Europa League contro il Granada.

Mutazione Covid Osimhen, ricerca ASL 1 Napoli

Secondo quanto riferiseci il quotidiano il direttore della Asl 1 di Napoli, Ciro Verdoliva, ha fatto visita allo staff sanitario azzurro nel centro tecnico di Castel Volturno, dove appunto la squadra si allena, qualche ora prima che il gruppo partisse per la Spagna. L’Asl e la Regione Campania effettueranno il sequenziamento del virus in tutti i casi di positività riscontrati finora nel club dopo la positività di Osimhen. Un lavoro importante per la tutela di tesserati e familiari ma anche e soprattutto per continuare l’attività, fondamentale, di sorveglianza sulle evoluzioni e le mutazioni del Covid.