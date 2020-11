Covid Napoli, lunedì nuova manifestazione in città: allarme scontri

Napoli Covid-19 - E' pronta una nuova manifestazione in città per la prossima settimana. Come riporta Il Mattino, è stata convocata per lunedì davanti alla sede della presidenza della Regione a Santa Lucia. Appuntamento a partire dalle 17.00. Una situazione che crea inevitabile allera tra le forze dell'ordine.

