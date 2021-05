Covid Italia, coprifuoco verso l'annullamento! Ecco quando sarà accantonato

Notizie - Il coprifuoco va dritto verso l'accantonamento in Italia in vista dell'estate. Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, si inizierà con uno slittamento per poi andare dritto verso il completo annullamento:

La battaglia del coprifuoco, che imperversa da settimane, finirà con uno slittamento dell’orario di un’ora o due al massimo. La road map si avrà oggi, ma la rotta sembra tracciata: qualche settimana con il coprifuoco dalle 23 alle 5, poi si passerà alla mezzanotte e solo a luglio, se tutto va bene, la misura verrà archiviata.