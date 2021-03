Covid Italia, cambia il Cts con Draghi: comitato dimezzato, alla guida ci sarà Locatelli

Covid Italia - Cambia il comitato tecnico scientifico con il governo di Mario Draghi. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, ieri ci sono state due comunicazioni importanti: da una parte le dimissioni di Agostino Miozzo finora alla guida del Cts, dall'altra un'ondata choc di 500 morti in sole 24 ore.

Ecco quanto si legge sul giornale: