Covid Hospital di Ponticelli, spesi 7.6 milioni per 8 pazienti e non è stato neanche completato

Notizie Napoli - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla Fase 3 in Campania:

"In poco più di 40 giorni di vita il Covid- center di Ponticelli, quello costruito con i moduli nel parcheggio dell’Ospedale del Mare, di record ne ha collezionati un bel po’: costato 7.6 milioni, da quando è entrato in funzione ha avuto solo 8 pazienti. In pratica quasi un milione per ogni degente. Ma non è tutto. L’ospedale doveva essere composto da tre moduli, ognuno di 24 posti, e attivare a pieno regime 72 posti tra terapia intensiva e sub intensiva, ma oggi, come conferma il direttore sanitario Michele Ferrara, non è stato ancora completato: manca ancora il terzo modulo. L’ospedale costruito come un Lego è attrezzato così per ospitare 48 posti di cui 6 di terapia intensiva. E sono più che sufficienti, considerato che attualmente nel Covid Center di Ponticelli ci sono due pazienti: un’anziana e un 50enne e nessuno dei due è " attaccato" a un respiratore".